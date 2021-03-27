С начала суток субботы российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе один раз открывали огонь по украинским позициям, без потерь. За прошедшие сутки зафиксировано 4 обстрела, в результате которых 4 украинских военнослужащих погибло, еще двое ранены, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра 27 марта, зафиксирован 1 обстрел со стороны российско-оккупационных войск. В частности, недалеко от населенного пункта Славное противник открывал огонь из гранатометов различных систем. Потерь среди наших защитников с начала текущих суток нет", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

За прошедшие сутки, 26 марта, было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. В частности в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил прицельный обстрел украинских позиций недалеко от населенного пункта Шумы из минометов калибра 82-мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В том же направлении, в пригороде поселка Майорска, противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"В результате обстрела четыре защитника из состава Объединенных сил погибли, двое получили ранения. Раненым воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение", – отметили в штабе.

"На действия противника военнослужащие ВСУ открывали огонь", – сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российские наемники вели обстрел из стрелкового оружия в направлении позиций ВСУ вблизи Верхнеторецкого.