Президент Молдовы просит Москву предоставить партию вакцины "Спутник V"

Президент Молдовы Майя Санду обратилась к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой о предоставлении партии вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом она сообщила в пятницу вечером в ходе передачи "Пятница с Анатолием Голя" на телеканале РТР-Молдова.

"Я сегодня подписала официальное письмо к президенту РФ Владимиру Путину. Мы просим оказать помощь, предоставить партию вакцины "Спутник V". Также мы просим оказать содействие в приобретении вакцины, так как наша страна остро нуждается в вакцинах от коронавируса", - сказала Санду.

Она сообщила, что с аналогичной просьбой обратилась в адрес глав других государств, которые производят вакцины.

"Мы будем благодарны любой помощи. Также мы выделили деньги. Прежнее правительство и нынешний парламент не позаботились о том, чтобы заложить в бюджет средства для приобретения вакцины. Но мы изыскали эти средства, чтобы приобрести вакцины, так как это жизненно важно для страны", - подчеркнула президент.

Отвечая на вопросы ведущего, она категорически опровергла утверждения некоторых молдавских политиков о том, что "молдавские власти чинят препятствия в доставке российской вакцины в Молдову". Накануне, выступая на одном из молдавских телеканалов, депутат Владимир Чеботарь заявил, что ему известно о том, что партию российской вакцины "Спутник V" загрузили в самолет, но пришлось разгружать из-за того, что "молдавские власти не дали добро на доставку груза".

"Мне об этом ничего не известно. Если депутат знает что-то - путь говорит, что это за "молдавские власти". Администрации президента об этом ничего неизвестно. Мы открыты для сотрудничества и будем благодарны за вакцину. Этот вопрос я обсуждала с послом России Олегом Васнецовым", - подчеркнула Санду.

Отвечая на вопрос о возможном визите в Москву, она сказала, что "визит пока не планируется, но контакты с Россией есть".

"Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Россией по всем направлениям. Визит пока не планируется. У нас сложная ситуацией с пандемией коронавируса. По этой причине мне пришлось уже отменить несколько зарубежных визитов, которые были запланированы на апрель", - отметила глава государства.