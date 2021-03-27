Одним из погибших на Донбассе был подполковник Сергей Коваль

В пятницу в районе населенного пункта Шумы на Донбассе погиб подполковник Сергей Коваль служивший в 143-го Центре разминирования, сообщила пресс-служба Воинской части А2641.

"С грустью сообщаем, что сегодня в районе проведения операции Объединенных сил, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины героически погиб наш собрат - подполковник Коваль Сергей Васильевич", – сказано в сообщении на странице части в пятницу вечером.

Коваль был выпускником Каменец-Подольского военно-инженерного института. Службу в армии он начал с звания командира взвода разминирования и дослужил до командира отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств.

Отмечается, что Коваль имел опыт участия в миротворческих операциях. "Неоднократно награждался ведомственными наградами и наградами", – отметили в Воинской части.

Как сообщалось, четверо военнослужащих ВСУ погибли и двое получили ранение в результате обстрела со стороны российских наемников в районе пос. Шумы Торецкого горсовета Донецкой области 26 марта.