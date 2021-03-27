События

01:24 27.03.2021

Бразилия разработала собственную вакцину против коронавируса, применять планируют в июле

2 мин читать
Бразилия разработала собственную вакцину против коронавируса, применять планируют в июле

Биомедицинский институт Бутантан в бразильском штате Сан-Паулу готов начать испытания собственной вакцины против коронавирусной инфекции ButanVac, начало применения которой запланировано на июль, сообщает в пятницу Bloomberg.

Губернатор Сан-Паулу Жоау Дориа заявил, что испытания препарата должны начаться в апреле, сразу после одобрения регулирующих органов.

После успешных испытаний в мае запланировано начать массовое производство вакцины. К июлю Бразилия рассчитывает произвести около 40 млн доз препарата.

В институте Бутантан подчеркивают, что препарат будет использоваться в первую очередь внутри страны, а уже затем к нему будет открыт доступ для других государств.

Тем не менее, производители рассчитывают, что разработанная в Бразилия вакцина поможет побороть вирус в странах третьего мира.

"Пандемию можно взять под контроль в Северной Америке и Европе, но в Африке, Латинской Америке и бедных странах Азии она останется", - подчеркивает глава института Бутантан Димас Ковас.

"Необходимы вакцины для этих стран. Там необходимо бороться с эпидемией, чтобы добиться успеха на мировом уровне", - добавил он.

По словам Коваса, испытания препарата на животных прошли успешно. Он отметил, что разработанный препарат безопасен. Более того, он будет более дешевым по сравнению с существующими вакцинами.

Есть вероятность, что для успешной вакцинации против COVID-19 может быть достаточно всего одной дозы ButanVac.

Ранее бразильский институт Бутантан принял участие в разработке вакцины Coronavac совместно с китайской компанией Sinovac Biotech.

Теги: #коронавирус #бразилия #вакцина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:15 26.03.2021
Правительство может остановить транспорт, если ситуация будет критической – Степанов

Правительство может остановить транспорт, если ситуация будет критической – Степанов

23:10 26.03.2021
Минздрав в ближайшем времени сообщит о новых контрактах по поставке вакцины от COVID-19

Минздрав в ближайшем времени сообщит о новых контрактах по поставке вакцины от COVID-19

20:37 26.03.2021
Поставки вакцины в рамках COVAX ожидаются в конце марта – начале апреля – Степанов

Поставки вакцины в рамках COVAX ожидаются в конце марта – начале апреля – Степанов

20:24 26.03.2021
"Евросолидарность" требует заседания СНБО по ситуации на фронте и коронавирусу

"Евросолидарность" требует заседания СНБО по ситуации на фронте и коронавирусу

19:24 26.03.2021
В Италии откроются начальные школы, ограничения из-за COVID-19 в столичной области Лацио ослабляют

В Италии откроются начальные школы, ограничения из-за COVID-19 в столичной области Лацио ослабляют

18:33 26.03.2021
Порошенко обсудил с послом Китая поставки вакцины от Covid-19

Порошенко обсудил с послом Китая поставки вакцины от Covid-19

17:12 26.03.2021
В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалось около 350 тыс. украинцев

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалось около 350 тыс. украинцев

16:52 26.03.2021
Независимая лаборатория "Инвитро" изучит эффективность вакцины CoviShield/AstraZeneca

Независимая лаборатория "Инвитро" изучит эффективность вакцины CoviShield/AstraZeneca

16:22 26.03.2021
Степанов об отказе принимать пациентов с COVID-19: медучреждения "Укрзализныци" должны выполнять обязанности

Степанов об отказе принимать пациентов с COVID-19: медучреждения "Укрзализныци" должны выполнять обязанности

13:46 26.03.2021
Литва возвращает ограничения на передвижения между самоуправлениями страны до 6 апреля

Литва возвращает ограничения на передвижения между самоуправлениями страны до 6 апреля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд арестовал Семенченко без возможности внесения залога

ОБСЕ зафиксировала около 500 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки

Зеленский: В ближайшее время поговорю со всеми лидерами "нормандской четверки"

Степанов: До конца года мы будем жить в карантинных ограничениях

Поставки вакцины в рамках COVAX ожидаются в конце марта – начале апреля – Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

"Метинвест" с 1 мая дифференцированно повысит зарплаты производственному персоналу украинских активов

Байден ждёт на виртуальном саммите по климату лидеров 40 стран, в том числе России и Китая

Беларуси отказали в участии в "Евровидение" 2021 года

Суд арестовал Семенченко без возможности внесения залога

Американские военные помогут снять с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз

ОБСЕ зафиксировала около 500 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки

"Слуга народа" осуждает нарушение режима прекращения огня на Донбассе российскими наемниками – заявление

Посольство США в Украине призвало Россию соблюдать прекращение огня на Донбассе

Зеленский: В ближайшее время поговорю со всеми лидерами "нормандской четверки"

Укрзализныця назначила с 27 марта спецрейсы на Закарпатье и в Черновицкую области и обратно

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА