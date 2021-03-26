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23:37 26.03.2021

Байден ждёт на виртуальном саммите по климату лидеров 40 стран, в том числе России и Китая

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Байден ждёт на виртуальном саммите по климату лидеров 40 стран, в том числе России и Китая

Президент США Джо Байден направил приглашения лидерам 40 государств, включая РФ и КНР, на саммит по климату, который пройдет в онлайн-формате 22 - 23 апреля, говорится в заявлении Белого дома, обнародованном в пятницу.

"Сегодня президент Байден пригласил 40 мировых лидеров на саммит по климату, который он примет 22 и 23 апреля", - отмечается в документе.

В заявлении в списке глав государств присутствуют президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Среди остальных приглашенных - премьер Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Италии Марио Драги, премьер Испании Педро Санчес, премьер Японии Ёсихидэ Суга, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава правительства Индии Нарендра Моди, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

В документе Белого дома говорится, что в ходе саммита участники "укажут на необходимость усиленных действий в борьбе с изменением климата и на их экономические преимущества ". В частности, "ключевой целью как саммита лидеров, так и 26-й конференции ООН по климатическим изменениям станет активизация усилий", направленных на сдерживание роста температур на планете на уровне до 1,5 градуса по Цельсию.

Ожидается, что на саммите также "будут представлены примеры того, как укрепление деятельности в сфере климата приведет к созданию хорошо оплачиваемых рабочих мест, к продвижению инновационных технологи, и как это поможет уязвимым странам адаптироваться к климатическим изменениям".

Теги: #климат #приглашение #сша #россия #китай
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