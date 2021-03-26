Минздрав в ближайшем времени сообщит о новых контрактах по поставке вакцины от COVID-19

Министерство здравоохранения в ближайшем времени сообщит о новых контрактах относительно закупок вакцины от COVID-19, которые будут поставлены в Украину в 2021 году, заявил министр здравоохранения Максим Степанов сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

"У нас уже законтрактовано 22 млн доз вакцин – 14 млн от производителей, 8 млн в рамках COVAX. Ближайшими днями мы объявим о заключении контрактов со сроками поставок в текущем году",- сказал он.

Министр подчеркнул, что с апреля ожидаются поставки в рамках COVAX, а с лета 2021 года – поставки вакцины Novavax.

Степанов добавил, что Украине для формирования коллективного иммунитета необходимо 50 млн доз вакцин.