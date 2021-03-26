Суд арестовал Семенченко без возможности внесения залога

Печерский районный суд г. Киев на заседании в пятницу избрал меру пресечения бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко, подозреваемому в причастности к созданию незаконного военизированного вооруженного формирования.

"Только что суд принял решение отправить меня за решетку", – сказал в своем видеообращении на странице в Фейсбук в пятницу вечером.

Свой арест Семенченко назвал "провокацией спецслужб Российской Федерации", которая хочет прекратить деятельность кампании боровшейся с ЧВК "Вагнер" за границей.

"Она (Россия – ИФ Украина) хочет, чтобы добровольцы были оболганы и находились за решеткой", – сказал Семенченко.

Экс-нардеп подчеркнул, что брал на поруки "массу людей". "Теперь, видимо, пришел мой черед", – добавил он.

Позже Семенченко на своей странице написал, что "идет за решетку", но не признает себя виноватым.

"Иду за решетку. Отрицаю все обвинения и грязь которая была заготовлена специально для этого дня. Пусть те, кто будет после нас, будут более умнее и не так верят в свое собственное Государство", – написал он.

Также Семенченко попросил помощи для своей семьи. "Прошу помочь моей семье", – написал он.

Как сообщалось, 24 марта Служба безопасности Украины раскрыла и пресекла деятельность незаконного военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании", деятельность которой была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности.

По данным следствия ГУ СБУ в г. Киев и Киевской области, организаторами деятельности группы были бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и агент Национального антикорруционного бюро Евгений Шевченко.

В Службе безопасности Украины заявляют, что после проведения ряда экспертиз и других следственных действий в рамках расследования дела о создании незаконного вооруженного формирования (НВФ) будут предъявлены новые подозрения.

Поясняя, что именно инкриминируют бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко и агенту Национального антикорруционного бюро Евгению Шевченко, начальник главка рассказал: "Семенченко в 2018 году совместно с Шевченко и при содействии других лиц, которых мы не разглашаем на сегодняшний день, организовали и осуществили регистрацию на территории одного из иностранных государств частной военной компании", - сказал Головаш.

Он уточнил, что СБУ инкриминирует Семенченко "не факт создания и регистрации ЧВК на территории иностранного государства, а тот факт, что он создал на территории Украины с 2018 года, возглавлял, обеспечивал снаряжением вместе Шевченко незаконное воинское формирование (НВФ)".