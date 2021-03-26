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21:51 26.03.2021

Американские военные помогут снять с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз

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Американские военные помогут снять с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз

ВМС США планируют направить группу специалистов в Суэцкий канал, они помогут определить, как разблокировать движение, перекрытое контейнеровозом Ever Given, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителей минобороны США.

По данным источников, эксперты, которые оценят перспективы работ по разблокированию судна, прибудут в район Суэцкого канал не позднее субботы.

Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также заявила, что США предложили помощь властям Египта в разблокировке движения по Суэцкому каналу.

"В рамках активного дипломатического диалога с Египтом мы предложили египетским властям помощь США в возобновлении движения по каналу. Мы консультируемся с египетскими партнерами, как мы можем наилучшим образом поддержать эти усилия", - сообщила Псаки на брифинге, отвечая на вопрос о ситуации, сложившейся в Суэцком канале.

Ранее сообщалось, что египетское правительство согласилось принять предложение о помощи, переданное через посольство США в Каире.

"Управление Суэцкого канала (SCA) ценит предложение США внести вклад в усилия (по освобождению контейнеровоза) и надеется на сотрудничество с США", - говорится в заявлении управления.

Ранее в пятницу технический оператор застрявшего судна Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) сообщил, что была предпринята очередная попытка снять с мели контейнеровоз Ever Given, однако она не дала результатов.

"Очередная попытка снять судно с мели сегодня, 26 марта 2021 года, не увенчалась успехом", - говорится в заявлении BSM.

Команда экспертов от компании Smit Salvage, работающая на борту контейнеровоза, сообщила, что к 28 марта прибудут еще два дополнительных буксира, которые будут задействованы в снятии судна с мели.

Японская компания Shoei Kisen Kaisha, владелец севшего на мель в Суэцком канале контейнеровоза Ever Given, планирует высвободить судно к ночи субботы по местному времени.

Контейнеровоз Ever Given под флагом Панамы сел на мель 23 марта в 7:40 по местному времени вскоре после захода в Суэцкий канал из Красного моря. Таким образом, он полностью перекрыл движение на юге Суэцкого канала В ходе движения в северном направлении на нем произошло полное отключение электричества, утверждают в компании. По другим данным, причиной был сильный ветер и мощная песчаная буря.

Ever Given, на борту которого находятся более 20 тыс. тяжеловесных контейнеров, направляется из Китая в нидерландский порт Роттердам. Это одно из крупнейших судов в своем классе. Его длина достигает 400 метров, ширина - 59 метров.

Он перевозит товары на сумму $9,6 млрд.

Теги: #сша #помощь #египет #суэцкий_канал
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