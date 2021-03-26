События

21:17 26.03.2021

ОБСЕ зафиксировала около 500 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки

2 мин читать
ОБСЕ зафиксировала около 500 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала резкий прирост нарушений режима прекращения огня на Донбассе на протяжении суток, 25 марта, сообщается на сайте международной организации.

"В Донецкой области миссия зафиксировала 493 нарушения режима прекращения огня, большинство — выстрелы и очереди из стрелкового оружия. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 89 таких нарушений", - сообщается в ежедневном отчёте СММ ОБСЕ, опубликованном на сайте миссии в пятницу, 26 марта.

В Луганской области Миссия зафиксировала только 1 нарушение режима прекращения огня.

Как сообщается, в подконтрольном правительству Павлополе Донецкой области открыт огонь из стрелкового оружия вблизи патруля СММ.

Кроме того, миссия зафиксировала 10 гаубиц, 15 танков и 1 реактивную систему залпового огня, размещенные в нарушение линий отвода на трех полигонах в неподконтрольных правительству районах Донецкой области.

Как отмечают в ОБСЕ, после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до настоящего момента СММ зафиксировала не менее 12 тыс. нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, в том числе 4 692 взрывов, 1 540 пролетевших неопределенных боеприпасов, 154 вспышек дульного пламени, 63 осветительные ракеты, а также не менее 6 926 очередей и выстрелов).

 

Теги: #обсе
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:18 26.03.2021
ОБСЕ зафиксировала около 500 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки

ОБСЕ зафиксировала около 500 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки

20:36 26.03.2021
МИД Украины считает неприемлемым блокирование решения о продлении мандата СММ ОБСЕ некоторыми странами-членами организации

МИД Украины считает неприемлемым блокирование решения о продлении мандата СММ ОБСЕ некоторыми странами-членами организации

23:24 24.03.2021
ОБСЕ: число нарушений режима прекращения огня на Донбассе за предыдущие сутки снизилось до 7

ОБСЕ: число нарушений режима прекращения огня на Донбассе за предыдущие сутки снизилось до 7

23:03 19.03.2021
В ОБСЕ зафиксировали 113 нарушений режима прекращения огня и 35 взрывов на Донбассе за предыдущие сутки

В ОБСЕ зафиксировали 113 нарушений режима прекращения огня и 35 взрывов на Донбассе за предыдущие сутки

01:29 18.03.2021
Грау: всем участникам в ТКГ необходимо воздержаться от любых действий и заявлений, которые могут привести к эскалации конфликта на Донбассе

Грау: всем участникам в ТКГ необходимо воздержаться от любых действий и заявлений, которые могут привести к эскалации конфликта на Донбассе

23:54 17.03.2021
СММ ОБСЕ зафиксировала 30 нарушений режима прекращения огня и 1 взрыв на Донбассе за сутки

СММ ОБСЕ зафиксировала 30 нарушений режима прекращения огня и 1 взрыв на Донбассе за сутки

21:32 16.03.2021
Позиция Украины по приднестровскому конфликту: Только мирное урегулирование с обеспечением суверенитета и территориальной целостности Молдовы

Позиция Украины по приднестровскому конфликту: Только мирное урегулирование с обеспечением суверенитета и территориальной целостности Молдовы

18:08 16.03.2021
Данилов обсудил с представителями ОБСЕ ситуацию с безопасностью в Приднестровье

Данилов обсудил с представителями ОБСЕ ситуацию с безопасностью в Приднестровье

19:34 12.03.2021
Денисова обсудила с комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств соблюдение прав коренных народов на временно оккупированных территориях

Денисова обсудила с комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств соблюдение прав коренных народов на временно оккупированных территориях

19:31 10.03.2021
СММ ОБСЕ зафиксировала более 150 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки

СММ ОБСЕ зафиксировала более 150 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ОБСЕ зафиксировала около 500 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки

Зеленский: В ближайшее время поговорю со всеми лидерами "нормандской четверки"

Степанов: До конца года мы будем жить в карантинных ограничениях

Поставки вакцины в рамках COVAX ожидаются в конце марта – начале апреля – Степанов

МИД Украины считает неприемлемым блокирование решения о продлении мандата СММ ОБСЕ некоторыми странами-членами организации

ПОСЛЕДНЕЕ

"Слуга народа" осуждает нарушение режима прекращения огня на Донбассе российскими наемниками – заявление

"Слуга народа" осуждает нарушение режима прекращения огня на Донбассе российскими наемниками – заявление

Посольство США в Украине призвало Россию соблюдать прекращение огня на Донбассе

Зеленский: В ближайшее время поговорю со всеми лидерами "нормандской четверки"

Укрзализныця назначила с 27 марта спецрейсы на Закарпатье и в Черновицкую области и обратно

Степанов: До конца года мы будем жить в карантинных ограничениях

Поставки вакцины в рамках COVAX ожидаются в конце марта – начале апреля – Степанов

Maersk начинает менять маршруты из-за блокировки в Суэцком канале, отправил в обход первые два контейнеровоза

Посол Великобритании в Украине призвала Россию прекратить огонь на Донбассе после гибели четырех украинских военнослужащих

Запрет деятельности т.н."Центра представительства ДНР" в Марселе свидетельствует о поддержке Францией территориальной целостности Украины – Боднар

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА