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21:11 26.03.2021

Посольство США в Украине призвало Россию соблюдать прекращение огня на Донбассе

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Посольство США в Украине призвало Россию соблюдать прекращение огня на Донбассе

Посольство США в Украине призвало Россию прекратить агрессию против Украины и конструктивно участвовать в переговорах.

"Мы глубоко опечалены гибелью четырех украинских солдат сегодня в результате обстрелов вблизи г. Шумы. Россия должна соблюдать прекращение огня, остановить ежедневное насилие, которое причиняет страдания, конструктивно участвовать в мирных переговорах, и прекратить агрессию в Украине", - указывается в заявлении посольства в соцсети Twitter.

Как сообщалось, четверо военнослужащих Вооружённых сил Украины погибли и двое получили ранение в результате обстрела со стороны российских наемников в районе пос. Шумы Торецкого горсовета Донецкой области 26 марта.

 

Теги: #перемирие #сша #россия
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