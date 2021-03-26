Зеленский: В ближайшее время поговорю со всеми лидерами "нормандской четверки"

Президент Украины Владимир Зеленский поручил представителям Украины в Трехсторонний контактной группе инициировать безотлагательное проведение внеочередного заседания безопасности подгруппы, а также срочно обсудить вопрос обострения ситуации на Донбассе на уровне советников лидеров стран "нормандского формата".

"В ближайшее время я проведу разговора со всеми лидерами "Нормандской четверки", - написал Зеленский в своем Телеграм-канале в пятницу.

Глава государства также сообщил, что по его поручению начальник Генерального штаба Украины немедленно вылетел на место происшествия для всестороннего выяснения всех обстоятельств обострения ситуации на востоке Украины, в результате которого погибли четвего украинских военнослужащих.

"К сожалению, с начала 2021 года мы наблюдаем рост эскалации. То, что так трудно и по крупицам восстанавливалось почти год, может быть разрушено в секунду. Обострение ситуации особенно заметно на фоне первых месяцев режима прекращения огня. Тогда, пожалуй, впервые за годы войны, количество обстрелов, раненых и убитых уменьшилось в десятки раз. И это не просто статистика. Это судьбы людей. И нельзя допустить, чтобы процесс мирного урегулирования был отброшен на 100 шагов назад", - написал президент.

По его словам, дальнейшее продвижение в выполнении всех других договоренностей и разрешения ситуации на востоке Украины "невозможны под звуки выстрелов и взрывов", а "чтобы слышать друг друга во всех смыслах слова, на Донбассе должна воцариться всеобъемлющая и стабильная тишина".

"Для войны нужно мужество. Для мира нужна мудрость. У Украины есть и то, и другое. Но преимущество Украина и весь цивилизованный мир отдают второму варианту", - резюмировал Зеленский.

Как сообщалось, четверо военнослужащих Вооружённых сил Украины погибли и двое получили ранение в результате обстрела со стороны российских наемников в районе пос. Шумы Торецкого горсовета Донецкой области 26 марта.