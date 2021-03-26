События

21:02 26.03.2021

Зеленский: В ближайшее время поговорю со всеми лидерами "нормандской четверки"

2 мин читать
Зеленский: В ближайшее время поговорю со всеми лидерами "нормандской четверки"

Президент Украины Владимир Зеленский поручил представителям Украины в Трехсторонний контактной группе инициировать безотлагательное проведение внеочередного заседания безопасности подгруппы, а также срочно обсудить вопрос обострения ситуации на Донбассе на уровне советников лидеров стран "нормандского формата".

"В ближайшее время я проведу разговора со всеми лидерами "Нормандской четверки", - написал Зеленский в своем Телеграм-канале в пятницу.

Глава государства также сообщил, что по его поручению начальник Генерального штаба Украины немедленно вылетел на место происшествия для всестороннего выяснения всех обстоятельств обострения ситуации на востоке Украины, в результате которого погибли четвего украинских военнослужащих.

"К сожалению, с начала 2021 года мы наблюдаем рост эскалации. То, что так трудно и по крупицам восстанавливалось почти год, может быть разрушено в секунду. Обострение ситуации особенно заметно на фоне первых месяцев режима прекращения огня. Тогда, пожалуй, впервые за годы войны, количество обстрелов, раненых и убитых уменьшилось в десятки раз. И это не просто статистика. Это судьбы людей. И нельзя допустить, чтобы процесс мирного урегулирования был отброшен на 100 шагов назад", - написал президент.

По его словам, дальнейшее продвижение в выполнении всех других договоренностей и разрешения ситуации на востоке Украины "невозможны под звуки выстрелов и взрывов", а "чтобы слышать друг друга во всех смыслах слова, на Донбассе должна воцариться всеобъемлющая и стабильная тишина".

"Для войны нужно мужество. Для мира нужна мудрость. У Украины есть и то, и другое. Но преимущество Украина и весь цивилизованный мир отдают второму варианту", - резюмировал Зеленский.

Как сообщалось, четверо военнослужащих Вооружённых сил Украины погибли и двое получили ранение в результате обстрела со стороны российских наемников в районе пос. Шумы Торецкого горсовета Донецкой области 26 марта.

Теги: #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:49 26.03.2021
Зеленский призвал всех лидеров "Нормандской четверки" и партнеров сделать все возможное для "сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня" на Донбассе

Зеленский призвал всех лидеров "Нормандской четверки" и партнеров сделать все возможное для "сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня" на Донбассе

15:10 26.03.2021
Зеленский поздравил евреев с наступающим Песахом

Зеленский поздравил евреев с наступающим Песахом

20:58 25.03.2021
Зеленский обсудил вопросы вакцинации в Прикарпатье и помощь местному малому бизнесу

Зеленский обсудил вопросы вакцинации в Прикарпатье и помощь местному малому бизнесу

20:22 25.03.2021
Зеленский ввел в действие решение СНБО от 19 марта о персональных специальных экономических и других санкциях

Зеленский ввел в действие решение СНБО от 19 марта о персональных специальных экономических и других санкциях

13:53 25.03.2021
Разговор Байдена и Зеленского состоится в ближайшее время – Госдеп

Разговор Байдена и Зеленского состоится в ближайшее время – Госдеп

13:18 25.03.2021
Зеленский назвал подготовку к деоккупации Донбасса одной из стратегических задач СБУ

Зеленский назвал подготовку к деоккупации Донбасса одной из стратегических задач СБУ

00:12 25.03.2021
Зеленский поздравил украинскую сборную по футболу со счетом 1:1 в матче с Францией

Зеленский поздравил украинскую сборную по футболу со счетом 1:1 в матче с Францией

19:28 24.03.2021
Зеленский утвердил Национальную стратегию в сфере прав человека

Зеленский утвердил Национальную стратегию в сфере прав человека

09:50 24.03.2021
Украина планирует победить эпидемию туберкулеза до 2030 года – Зеленский

Украина планирует победить эпидемию туберкулеза до 2030 года – Зеленский

00:38 24.03.2021
Зеленский назначил стипендии президента паралимпийцам и дефлимпийцам и их тренерам

Зеленский назначил стипендии президента паралимпийцам и дефлимпийцам и их тренерам

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ОБСЕ зафиксировала около 500 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки

ОБСЕ зафиксировала около 500 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки

Степанов: До конца года мы будем жить в карантинных ограничениях

Поставки вакцины в рамках COVAX ожидаются в конце марта – начале апреля – Степанов

МИД Украины считает неприемлемым блокирование решения о продлении мандата СММ ОБСЕ некоторыми странами-членами организации

ПОСЛЕДНЕЕ

ОБСЕ зафиксировала около 500 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки

ОБСЕ зафиксировала около 500 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки

"Слуга народа" осуждает нарушение режима прекращения огня на Донбассе российскими наемниками – заявление

"Слуга народа" осуждает нарушение режима прекращения огня на Донбассе российскими наемниками – заявление

Посольство США в Украине призвало Россию соблюдать прекращение огня на Донбассе

Укрзализныця назначила с 27 марта спецрейсы на Закарпатье и в Черновицкую области и обратно

Степанов: До конца года мы будем жить в карантинных ограничениях

Поставки вакцины в рамках COVAX ожидаются в конце марта – начале апреля – Степанов

МИД Украины считает неприемлемым блокирование решения о продлении мандата СММ ОБСЕ некоторыми странами-членами организации

Maersk начинает менять маршруты из-за блокировки в Суэцком канале, отправил в обход первые два контейнеровоза

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА