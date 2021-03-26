События

20:38 26.03.2021

Степанов: До конца года мы будем жить в карантинных ограничениях

1 мин читать
Степанов: До конца года мы будем жить в карантинных ограничениях

Карантинные ограничения в Украине будут действовать до конца года, заявляет министр здравоохранения Максим Степанов.

"До конца года мы будем жить в карантинных ограничениях",- сказал Степанов в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу.

Помимо этого, по словам министра, рост заболеваемости в Украине будет продолжаться еще две-три недели.

"Сейчас очень сложный период. Еще минимум две-три недели у нас может быть рост по разным регионам. По нашим расчетам мы можем выйти на 25 тыс. заболевших в сутки на протяжении двух-трех недель",- сказал Степанов.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ОБСЕ зафиксировала около 500 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки

ОБСЕ зафиксировала около 500 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки

Зеленский: В ближайшее время поговорю со всеми лидерами "нормандской четверки"

Поставки вакцины в рамках COVAX ожидаются в конце марта – начале апреля – Степанов

МИД Украины считает неприемлемым блокирование решения о продлении мандата СММ ОБСЕ некоторыми странами-членами организации

ПОСЛЕДНЕЕ

ОБСЕ зафиксировала около 500 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки

ОБСЕ зафиксировала около 500 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки

"Слуга народа" осуждает нарушение режима прекращения огня на Донбассе российскими наемниками – заявление

"Слуга народа" осуждает нарушение режима прекращения огня на Донбассе российскими наемниками – заявление

Посольство США в Украине призвало Россию соблюдать прекращение огня на Донбассе

Зеленский: В ближайшее время поговорю со всеми лидерами "нормандской четверки"

Укрзализныця назначила с 27 марта спецрейсы на Закарпатье и в Черновицкую области и обратно

Поставки вакцины в рамках COVAX ожидаются в конце марта – начале апреля – Степанов

МИД Украины считает неприемлемым блокирование решения о продлении мандата СММ ОБСЕ некоторыми странами-членами организации

Maersk начинает менять маршруты из-за блокировки в Суэцком канале, отправил в обход первые два контейнеровоза

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА