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20:37 26.03.2021

Поставки вакцины в рамках COVAX ожидаются в конце марта – начале апреля – Степанов

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Поставки вакцины в рамках COVAX ожидаются в конце марта – начале апреля – Степанов

Поставки вакцин в рамках механизма COVAX ожидаются в конце текущего или начале следующего месяца, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Украина 24" в пятницу.

"Вакцины по механизму COVAX Украина должна получить в конце марта – начале апреля",- сказал он.

Министр добавил, что в апреле также ожидаются поставки вакцины Covishield (AstraZeneca).

"У нас по всех контрактам полностью осуществлена оплата. Еще 1,5 млн доз вакцины Covishield мы должны были получить до конца марта по проплаченному контракту. Сейчас мы не получили разрешение правительства Индии на экспорт. Я думаю, что мы начнем ее получать в апреле",- сказал Степанов.

Теги: #вакцина #поставки
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