МИД Украины считает неприемлемым блокирование решения о продлении мандата СММ ОБСЕ некоторыми странами-членами организации

Министерство иностранных дел Украины считает неприемлемым, что некоторые страны-члены ОБСЕ блокируют решение о продлении мандата СММ ОБСЕ в Украине на следующие 12 месяцев.

"В случае недостижения консенсуса о продлении мандата, свертывание деятельности СММ ОБСЕ будет играть на руку только Российской Федерации. Незаконная военная деятельность вооруженных формирований РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины останется вне поля зрения международного сообщества, прекратится международная фиксация нарушений государством-агрессором режима прекращения огня, что может привести к дальнейшей неконтролируемой эскалации", - подчеркивается в заявлении МИД.

Действие текущего мандата завершается 31 марта.

В министерстве напомнили, что оккупационные администрации постоянно препятствовали деятельности СММ, блокировали доступ её наблюдателей на временно оккупированную территорию Автономной республики Крым и г. Севастополь, ограничивали возможности наблюдения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, прежде всего в районах, прилегающих к государственной российско-украинской границе, мешали фиксации нарушений прав человека.

"Уже с начала апреля ОБСЕ может потерять свой ключевой инструмент содействия урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта. Непродление мандата СММ нанесет серьезный удар по авторитету ОБСЕ как региональной организации безопасности, выполнение положений в сфере безопасности Минских соглашений и договоренностей Нормандского формата критически усложнится без мониторинга миссии", - указывается в заявлении.

МИД Украины также выражает благодарность Шведскому председательству ОБСЕ и государствам-партнерам за усилия по достижению консенсуса в вопросе продления мандата СММ,

"Призываем все стороны отказаться от деструктивной позиции, присоединиться к консенсусу и сделать возможным продолжение деятельности СММ ОБСЕ в Украине", - заключили в министерстве.