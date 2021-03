Maersk начинает менять маршруты из-за блокировки в Суэцком канале, отправил в обход первые два контейнеровоза

Датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk A/S, крупнейший мировой оператор контейнерных перевозок, начинает менять расписание и маршруты из-за севшего на мель в Суэцком канале контейнеровоза Ever Given.

Попытки снять с мели контейнеровоз продолжаются, в пробку в Суэцком канале попали более 200 судов, с каждым днем блокировки количество судов будет увеличиваться, сообщил клиентам Maersk.

"Там, где это возможно, мы будем перенаправлять суда, у которых есть вместимость и достаточное количество топлива для смены маршрута", - говорится в уведомлении клиентам.

Так, согласно представленному графику, контейнеровозы Maersk Algol и Maersk Skarstind перенаправлены длинным маршрутом через мыс Доброй Надежды.

Расписание и график будут меняться, "мы продолжаем менять маршруты, там, где это возможно", отмечает компания.

Как сообщалось, контейнеровоз Ever Given (фрахтователь - тайваньская Evergreen) во вторник сел на мель и заблокировал судоходство по Суэцкому каналу. В пятницу очередная попытка снять судно с мели завершилась неудачно.

Японская Shoei Kisen Kaisha, владелец контейнеровоза, планирует высвободить судно к ночи субботы по местному времени. "Мы делаем приоритетом высвобождение судна, чтобы разблокировать канал", - заявил в пятницу топ-менеджер Shoei Kisen Kaisha в ходе пресс-конференции в Токио.

Ever Given, на борту которого находятся более 20 тыс. тяжеловесных контейнеров, направлялся из Китая в Роттердам (Нидерланды). Судно является одним из крупнейших в своем классе. Его длина достигает 400 метров, ширина - 59 метров.