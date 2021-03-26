Запрет деятельности т.н."Центра представительства ДНР" в Марселе свидетельствует о поддержке Францией территориальной целостности Украины – Боднар

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар поблагодарил посла Франции в Украине Этьена де Понсена (Etienne de Poncins) за недавнее решение Апелляционного суда г.Экс-ан-Прованс о запрете деятельности т.н. "Центра представительства ДНР" в г.Марсель и отметил, что этот шаг является сигналом последовательной поддержки французской стороной суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщается на сайте МИД Украины в пятницу, замминистра при этом также отметил, что Украина является важным военно-политическим партнером Франции и НАТО.

Участники встречи договорились о продолжении взаимодействия двух государств в контексте европейской и евроатлантической интеграции Украины, в частности, практического приближения Украины к стандартам Альянса, отмечается в сообщении.

Стороны также обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время визита министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы во Францию 26 февраля, в первую очередь график ближайших мероприятий в рамках украинско-французского политического диалога, экономическое взаимодействие, а также сотрудничество в военно-технической сфере.

23 марта Кулеба сообщил, что апелляционный суд во Франции закрыл т.н. "Центр ДНР" в Марселе, ассоциация будет распущена, ее помещения закрыты, а собрания членов запрещены. "Подтверждаю официально: апелляционный суд во Франции закрыл т.н. "Центр ДНР" в Марселе, признал его ничтожным и основанным незаконно… Мы долго боролись за это и победили", - написал он в Twitter, поблагодарив суд за справедливое решение.