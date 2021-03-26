Глава ВОЗ призвал жертвовать вакцины от COVID-19 бедным странам

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус обратился к странам, у которых есть вакцины против коронавируса COVID-19, с призывом жертвовать их для более бедных регионов.

"Я обращаюсь с призывом к странам, у которых есть вакцины, внесенные в список ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, пожертвовать как можно больше доз, чтобы помочь нам достичь цели", - сказал Гебрейесус в пятницу.

Он также обратился к производителям вакцин помочь обеспечить быструю транспортировку препаратов.

"Есть много стран, которые могут позволить себе пожертвовать дозы, не нарушая собственных планов вакцинации", - добавил глава ВОЗ.