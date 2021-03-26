События

19:40 26.03.2021

Глава ВОЗ призвал жертвовать вакцины от COVID-19 бедным странам

1 мин читать
Глава ВОЗ призвал жертвовать вакцины от COVID-19 бедным странам

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус обратился к странам, у которых есть вакцины против коронавируса COVID-19, с призывом жертвовать их для более бедных регионов.

"Я обращаюсь с призывом к странам, у которых есть вакцины, внесенные в список ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, пожертвовать как можно больше доз, чтобы помочь нам достичь цели", - сказал Гебрейесус в пятницу.

Он также обратился к производителям вакцин помочь обеспечить быструю транспортировку препаратов.

"Есть много стран, которые могут позволить себе пожертвовать дозы, не нарушая собственных планов вакцинации", - добавил глава ВОЗ.

Теги: #воз #вакцины #поставки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:32 26.03.2021
Степанов: Приветствуем завезение бизнесом вакцин на частный рынок

Степанов: Приветствуем завезение бизнесом вакцин на частный рынок

05:07 26.03.2021
Несмотря на незавершенность третьего этапа клинических испытаний вакцин от Covid-19 этот механизм полностью исследован

Несмотря на незавершенность третьего этапа клинических испытаний вакцин от Covid-19 этот механизм полностью исследован

03:53 26.03.2021
Украина рассчитывает в начале апреля получить индийские вакцины от Covid-19

Украина рассчитывает в начале апреля получить индийские вакцины от Covid-19

00:21 26.03.2021
Ляшко пояснил, почему в Украину поступили только 215 тыс. доз вакцины CoronaVac

Ляшко пояснил, почему в Украину поступили только 215 тыс. доз вакцины CoronaVac

10:52 25.03.2021
Фармгруппа "Юрия-Фарм" рассматривает возможность локализации производства вакцин в Украине

Фармгруппа "Юрия-Фарм" рассматривает возможность локализации производства вакцин в Украине

23:59 21.03.2021
Поставки нефти в Китай будут приоритетом Saudi Aramco в течение 50 лет

Поставки нефти в Китай будут приоритетом Saudi Aramco в течение 50 лет

13:17 20.03.2021
Украина подписала с шестью производителями вакцины от COVID-19 предварительные соглашения на поставки - Шмыгаль

Украина подписала с шестью производителями вакцины от COVID-19 предварительные соглашения на поставки - Шмыгаль

07:56 20.03.2021
Операция ЕС по обеспечению эмбарго на поставки оружия в Ливию будет продлена на два года

Операция ЕС по обеспечению эмбарго на поставки оружия в Ливию будет продлена на два года

19:46 19.03.2021
ВОЗ не нашла риска возникновения тромбов после вакцины AstraZeneca и уверяет страны в ее безопасности

ВОЗ не нашла риска возникновения тромбов после вакцины AstraZeneca и уверяет страны в ее безопасности

15:02 19.03.2021
Порошенко: Оппозиция - за вакцинацию, но у власти нет вакцин

Порошенко: Оппозиция - за вакцинацию, но у власти нет вакцин

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Президент Украины проводит консультации с лидерами "нормандской четверки" в связи с обострением на Донбассе - Арестович

На Донбассе с полуночи было два обстрела со стороны российских наемников, 4 украинских военных погибли, 2 ранены

Украинцев среди пострадавших в результате железнодорожной катастрофы в Египте нет – МИД

Суд арестовал агента НАБУ Шевченко с возможностью внесения залога в 5 млн грн

Украина продолжит предпринимать меры для противодействия агрессии РФ и возмещения ею всех убытков – МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

Посол Великобритании в Украине призвала Россию прекратить огонь на Донбассе после гибели четырех украинских военнослужащих

Запрет деятельности т.н."Центра представительства ДНР" в Марселе свидетельствует о поддержке Францией территориальной целостности Украины – Боднар

Все госуслуги для жителей временно оккупированных территорий Украины намеренны перевести в онлайн-формат до 2023 года

В Италии откроются начальные школы, ограничения из-за COVID-19 в столичной области Лацио ослабляют

Президент Украины проводит консультации с лидерами "нормандской четверки" в связи с обострением на Донбассе - Арестович

Рада отреагирует на гибель военнослужащих на Донбассе – Разумков

В США завершился курс доподготовки украинских экипажей патрульных катеров типа "Айленд"

На Донбассе с полуночи было два обстрела со стороны российских наемников, 4 украинских военных погибли, 2 ранены

СБУ сообщила чиновнику Ужгородской дирекции железнодорожных перевозок о подозрении в коррупции на транзите товаров из РФ

Украинцев среди пострадавших в результате железнодорожной катастрофы в Египте нет – МИД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА