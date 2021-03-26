Все госуслуги для жителей временно оккупированных территорий Украины намеренны перевести в онлайн-формат до 2023 года

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий планирует перевести все государственные услуги для жителей временно оккупированных территорий (ВОТ) в онлайн-формат до 2023 года.

"Упрощение доступа к публичным услугам жителей с ВОТ является одним из основных приоритетов министерства. Перевод таких услуг в онлайн-формат является одним из направлений деятельности нашей команды и на уровне государства мы имеем высокую амбициозную цель перевести все государственные услуги в онлайн-формат до 2023 года. Сейчас министерство делает соответствующую подготовку и мы уже имеем некоторые достижения в этом направлении", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что важным шагом в направлении цифровизации процесса реинтеграции оккупированных территорий и украинцев, которые вынуждены сейчас проживать в условиях российской оккупации, стало утверждение на правительственном уровне Плана цифровой трансформации Украины.

В данный план вошли три комплексных программы Миреинтеграции, а именно: "Цифровая трансформация доступа к публичным услугам временно перемещенных лиц (ВПЛ) и лиц, проживающих на временно оккупированных территориях"; "Цифровая трансформации в сфере защиты прав и свобод человека"; "Цифровая трансформация восстановления и развития прилегающих к временно оккупированным территориям регионов".