Рада отреагирует на гибель военнослужащих на Донбассе – Разумков

Украинский парламент на ближайшем заседании отреагирует на гибель военнослужащих в результате обстрелов со стороны российских наемников на Донбассе, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"На ближайшем заседании парламент обязательно отреагирует и даст оценку таким коварным действиям врага" - говорится в соболезновании спикера на сайте Верховной Рады.

Разумков подчеркнул, что обстрел позиций Объединенных Сил в пятницу - это не первое нарушение перемирия за последнее время, в результате которого гибнут украинские граждане.

Как сообщалось, четверо военнослужащих Вооружённых сил Украины погибли и двое получили ранение в результате обстрела со стороны российских наемников в районе пос.Шумы Торецкого горсовета Донецкой области в пятницу.