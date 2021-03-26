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19:10 26.03.2021

Рада отреагирует на гибель военнослужащих на Донбассе – Разумков

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Рада отреагирует на гибель военнослужащих на Донбассе – Разумков

Украинский парламент на ближайшем заседании отреагирует на гибель военнослужащих в результате обстрелов со стороны российских наемников на Донбассе, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"На ближайшем заседании парламент обязательно отреагирует и даст оценку таким коварным действиям врага" - говорится в соболезновании спикера на сайте Верховной Рады.

Разумков подчеркнул, что обстрел позиций Объединенных Сил в пятницу - это не первое нарушение перемирия за последнее время, в результате которого гибнут украинские граждане.

Как сообщалось, четверо военнослужащих Вооружённых сил Украины погибли и двое получили ранение в результате обстрела со стороны российских наемников в районе пос.Шумы Торецкого горсовета Донецкой области в пятницу.

Теги: #оос #жертвы #парламент
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