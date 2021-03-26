В США завершился курс доподготовки украинских экипажей патрульных катеров типа "Айленд"

В городе Балтимор, США, завершился курс доподготовки украинских военных моряков по эксплуатации патрульных катеров типа "Айленд", сообщает Военном-морских сил Вооруженных сил Украины в соцсети Facebook.

В пятницу, 26 марта, состоялась торжественная церемония завершения 10-недельного курса доподготовки моряков. Командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа поприветствовал успешное окончание курса доподготовки и отметил, что гордится высокой мотивацией украинских военных моряков, проявленной во время подготовки.

"С 2014 года при содействии американских партнеров проведено более двухсот совместных мероприятий подготовки наших Военно-морских сил, системно осуществляется качественная консультативная и образовательная помощь, подготовка экипажей, курсантов, морской пехоты. Мы благодарны за мощную материально-техническую помощь в возрождении ВМС Украины, в частности скоростные лодки, тепловизоры, водолазное снаряжение, средства связи и навигации, технические средства системы управления", - отметил Неижпапа.

Отмечается, что доподготовка экипажей проводилась именно на тех катерах типа "Айленд", которые вскоре будут переданы в Украину.