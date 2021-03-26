События

18:45 26.03.2021

На Донбассе с полуночи было два обстрела со стороны российских наемников, 4 украинских военных погибли, 2 ранены

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На Донбассе с полуночи было два обстрела со стороны российских наемников, 4 украинских военных погибли, 2 ранены

Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня в районе операции Объединенных сил с начала суток по состоянию на 17.00 26 марта, сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

В результате одного из обстрелов четверо военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, двое получили ранения. Раненым воинам оперативно оказана первая медицинская помощь, они доставлены в лечебное учреждение.

Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших защитников.

В ходе обстрелов российские наемники использовали запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований РФ извещены представители ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.

Кроме того, с начала суток саперы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям разминировали почти 3 гектара территории в районе проведения операции Объединенных сил и передали на уничтожение 175 взрывоопасных предметов.

Теги: #всу #потери #оос
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