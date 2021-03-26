Украинцев среди пострадавших в результате железнодорожной катастрофы в Египте нет – МИД

Граждане Украины не числятся среди пострадавших в результате железнодорожной катастрофы, произошедшей в пятницу в египетской провинции Сохаг, сообщает спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко со ссылкой на данные от властей Египта.

"По информации египетских властей, граждан Украины нет среди пострадавших в результате столкновения пассажирских поездов в провинции Сохаг", - написал Николенко в своем микроблоге в соцсети Twitter в пятницу.

Как сообщалось, по меньшей мере 50 человек пострадали в результате столкновения двух поездов в Египте. Причина происшествия пока не называется.