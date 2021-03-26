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17:37 26.03.2021

Руководители миссий США и ЕС в Украине призвали усовершенствовать законопроект о восстановлении ВККС

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Руководители миссий США и ЕС в Украине призвали усовершенствовать законопроект о восстановлении ВККС

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас и временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин встретились с председателем комитета правовой политики Верховной Рады Андреем Костиным и призвали усовершенствовать законопроект о восстановлении Высшей квалификационной комиссии судей.

"Посольство США и Делегация ЕС в Украине встретились с председателем комитета правовой политики Верховной Рады Костиным. Необходимы усовершенствования законопроекта о восстановлении Высшей квалификационной комиссии судей для обеспечения независимости комиссии по отбору ВККС и значимой роли независимых экспертов", - написал Маасикас в Twitter в пятницу.

 

Теги: #маасикас #вккс #суд #квин
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