Руководители миссий США и ЕС в Украине призвали усовершенствовать законопроект о восстановлении ВККС

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас и временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин встретились с председателем комитета правовой политики Верховной Рады Андреем Костиным и призвали усовершенствовать законопроект о восстановлении Высшей квалификационной комиссии судей.

"Посольство США и Делегация ЕС в Украине встретились с председателем комитета правовой политики Верховной Рады Костиным. Необходимы усовершенствования законопроекта о восстановлении Высшей квалификационной комиссии судей для обеспечения независимости комиссии по отбору ВККС и значимой роли независимых экспертов", - написал Маасикас в Twitter в пятницу.