Украина продолжит предпринимать меры для противодействия агрессии РФ и возмещения ею всех убытков – МИД

Украина будет продолжать предпринимать все меры в соответствии с международным правом для противодействия агрессии РФ, защиты прав украинских граждан, восстановления своей территориальной целостности и обеспечения полного возмещения Россией убытков, нанесенных ее противоправными действиями, сообщило Министерство иностранных дел Украины по случаю седьмой годовщины резолюции Генеральной ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины".

"Эта резолюция стала первым знаковым ответом международного сообщества на начало вооруженной агрессии РФ против Украины. Выразив решительный протест в связи с дерзким нарушением Москвой основополагающих принципов и норм международного права, Генассамблея ООН признала псевдореферендум о статусе Крыма незаконным, четко подтвердила суверенитет, политическую независимость, единство и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в заявлении МИД Украины в пятницу.

Во внешнеполитическом ведомстве Украины подчеркнули, что, несмотря на непризнание и осуждение попытки аннексии со стороны международного сообщества, Кремль не только не прекратил временную оккупацию Крыма, а наоборот с особой дерзостью и исключительным цинизмом обостряет ситуацию на полуострове.

"Систематические политические преследования, безосновательны обыски, задержания и аресты оппонентов оккупации, вытеснение независимых СМИ, введение политики культурного уничтожения этнических украинцев и крымских татар, откровенная дискриминация по религиозным признакам стали нормой жизни на Крымском полуострове. Такая агрессивная политика направлена на запугивание населения Крыма, подавление любых проявлений несогласия с российской оккупационной администрацией", - пояснили в МИД Украины.

Отмечается, что для закрепления своего контроля над Крымом Москва грубо нарушает нормы международного гуманитарного права, в частности, прибегает к планомерному переселению лояльного российского населения на полуостров с целью изменения его демографического состава, к регулярному проведению незаконных выборов и военным призывам на оккупированной территории, к противоправному отчуждению собственности в пользу близких кремлевскому режиму субъектов государства-агрессора.

Масштабная милитаризация превращает полуостров в военную базу, что угрожает безопасности и стабильности всего региона, отмечают во внешнеполитическом ведомства

"Очередным примером грубого нарушения Россией международного гуманитарного права и прав человека стало лишение граждан Украины на полуострове права на владение землей. Этот шаг является ничем иным, как способом принуждения к обретению российского гражданства", - указывается в заявлении.

РФ также продолжает вооруженную агрессию против Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, подрывая основополагающие принципы международного права, на которых базируются современные международные отношения, мировая безопасность и международный порядок, подчеркнули в украинском МИД.

"Знаковыми событиями в этой связи стали одобрение Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополь 11 марта 2021 года и Национальной стратегии в области прав человека 24 марта 2021 года. Ключевой составляющей этих усилий станет деятельность в рамках Крымской платформы, которую Украина создает вместе с международными партнерами для объединения усилий с целью деоккупации Крыма", - пояснили в министерстве.

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию "Территориальная целостность Украины" 27 марта 2014 года.