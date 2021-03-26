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16:49 26.03.2021

Спикер ТКГ подтвердил гибель 4 военнослужащих ВСУ в Донецкой области

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Спикер ТКГ подтвердил гибель 4 военнослужащих ВСУ в Донецкой области

Четверо военнослужащих Вооружённых сил Украины погибли в результате обстрела незаконных вооружённых формирований в Донецкой области в районе населённого пункта Шумы, заявил спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович.

"Могу подтвердить, что у населённого пункта Шумы в Донецкой области, предварительно, в результате миномётного обстрела со стороны незаконных вооружённых формирований так называемых "ДНР" погибли четверо наших военнослужащих Вооружённых сил Украины», - сообщил Арестович информационному агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу, 26 марта.

Теги: #всу #гибель #оос #ткг #арестович
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