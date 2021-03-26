Капремонт 20 объектов дорожной инфраструктуры Киева будет осуществлен в 2021г – Кличко

Несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса, власти Киева планируют капитально отремонтировать ряд дорог, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко на онлайн-брифинге в пятницу.

"Несмотря на кризис, вызванный пандемией, столица продолжает обновлять устаревшую инфраструктуру – дороги, путепроводы, другие важные объекты. В первую очередь те, которые не ремонтировали много лет. Киев уже начал дорожный сезон. В частности, в марте приступили к капитальному ремонту на ул. Милославской, на Троещине. Эту дорогу не обновляли 37 лет, с тех пор как построили", – рассказал Кличко.

Он уточнил, что всего в этом году работы по реконструкции и капитальному ремонту осуществят на около 20 объектах дорожной инфраструктуры. Сейчас продолжаются работы на Пейзажной аллее, на ул. Борщаговской, Индустриальном путепроводе.

"В ближайших планах - начало капремонта ул. Льва Толстого, путепровода на ул. Льва Толстого над железной дорогой, продолжение работ на улицах Ивана Франко и Чернобыльской, начало обновления Кольцевой дороги. Кроме того, около 50 улиц обновят текущим средним ремонтом, в частности Дорогожицкую, Тургеневскую, Автозаводскую и другие", – отметил Кличко.