НАПК: составлен админпротокол на Тупицкого, отменившего спецзаседание КС

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков составил административный протокол на главу Конституционного суда (КС) Александр Тупицкого, отменившего спецзаседание суда по рассмотрению вопроса о его дисциплинарном проступке.

"Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) составил административный протокол на отстраненного судью Конституционного суда Украины (КС) Александра Тупицкого. Протокол составлен по ч. 1 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях, что касается неуведомления о наличии реального конфликта интересов", - говорится в сообщении НАПК, размещенном в пятницу на сайте.

"Тупицкий не уведомил КС о конфликте интересов, возникшем у него на основании направления в суд обращения Госбюро расследований (ГБР) о совершении им же дисциплинарного проступка. Тупицкий отменил распоряжение о заседании, на котором должно было рассматриваться это обращение ГБР. Благодаря обращению ГБР нам удалось обнаружить это нарушение", - цитирует НАПК главу Агентства Александра Новикова.

В НАПК поясняют, что суть нарушения свидится к тому, что в КС поступило обращение от ГБР о совершении Тупицким дисциплинарного проступка, несовместимого со статусом судьи. "Заместитель главы КС Сергей Головатый, который в соответствии с ч. 7 ст. 33 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины" является лицом, легитимно исполняющим обязанности главы КС, своим распоряжением созвал специальное пленарное заседание, на котором планировалось рассмотреть обращение ГБР… Тупицкий, несмотря на отстранение от должности главы КС, незаконно издал распоряжение, которым отменил ранее выданное распоряжение Головатого, а также созвал специальное пленарное заседание КС на другую дату. Имея реальный конфликт интересов, Тупицкий не сообщил о нем КСУ", - говорится в сообщении НАПК.

Также Агентство информирует, что 26 марта должно было состояться заседание Голосеевского районного суда в Киеве по рассмотрению двух протоколов, составленных НАПК в феврале этого года. Протоколы касаются действий Тупицкого в условиях конфликта интересов во время участия в голосовании за решение КС по электронному декларированию и недекларированию участков в АР Крым.

"Тупицкий не явился на заседание. Следовательно, суд не смог рассмотреть дело, ведь КУоАП предусматривает, что дело может быть рассмотрено только при участии обвиняемого", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что специальное пленарное заседание КС созывается "для рассмотрения обращения следователя – заместителя руководителя управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований А.Яблонского от 9 марта".

Заседание должно было пройти в закрытом режиме. Источники агентства сообщали, что точной информации, о каких именно материалах и фактах идет речь в обращении следователя ГБР, у них нет, но, вероятнее всего, они были связаны с расследованием уголовных производств, в которых фигурирует Тупицкий.

На заседании Большой палаты КС 11 марта заместитель главы КС Сергей Головатый сообщил, что 17 марта состоится специальное планарное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос дисциплинарной ответственности Тупицкого.

Вместе с тем, как указано в повестке дня КСУ на среду, в 12:00 в КСУ также должно было пройти специальное пленарное заседание, на котором судьи должны были рассмотреть вопрос относительно заявления председателя Всеукраинской политической партии "Братство" Дмитрия Корчинского о несоответствии судьи Конституционного Суда Украины Сергея Головатого занимаемой должности.

Впоследствии источники агентства сообщили, что специальное пленарное заседание Конституционного Суда по рассмотрению обращения следователя Государственного бюро расследований, сорвалось из-за недопуска работниками Управления государственной охраны Украины Тупицкого в помещение суда.