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15:58 26.03.2021

Spiegel сообщает об атаке хакеров на немецких парламентариев

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Spiegel сообщает об атаке хакеров на немецких парламентариев

Компьютеры семи депутатов бундестага и более 30 депутатов земельных парламентов подверглись атаке хакеров, сообщил в пятницу журнал Spiegel.

По информации издания, речь идет о группе хакеров под названием Ghostwriter, имеются подозрения, что за атакой стоят российские структуры.

"Службы безопасности подозревают, что за атакой стоит российская спецслужба ГРУ", - пишет журнал.

Согласно публикации, атака была произведена через фишинговые письма. Пока неизвестно, удалось ли атаковавшим похитить данные.

Теги: #германия #парламент #хакеры
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