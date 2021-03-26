В воскресенье и понедельник дождевые тучи накроют Украину

Первый весенний месяц вот-вот закончится, и уже можно сказать, что март-2021 не был слишком холодным, достаточно вспомнить 2013 год, когда в конце марта высота снежного покрова в Украине достигала 50 см.

Погода в последние выходные марта и в начале следующей недели будет переменчивой, в течение дня может быть и солнечно, и дождливо. Гиппократ ничего не знал о метеоневрозах, но замечал, что перемена погоды в течение дня плохо влияет на здоровье людей. Ухудшения самочувствия в такие дни можно избежать с помощью активности и витаминов.

27-28 марта в Украине ожидается повышение температуры до 11 градусов тепла днем, 28 марта – незначительное похолодание.

В субботу на всей территории Украины будет сухо, небольшая облачность, на западе Украины преимущественно ясно, ветер слабый переменных направлений.

В воскресенье, в полнолуние, на Западе и северо-западе страны пройдут дожди, которые в начале недели переместятся в центральные, южные и восточные области страны.

В понедельник в центре и на востоке Украины ожидается понижение температуры воздуха ночью до 0…+3 °С, днем до +5…+7 °С.

В Крыму ночная температура в субботу может понизиться до отрицательных значений, дневная +6…+7 °С. В воскресенье максимальная крымская дневная температура будет в Ялте: до +7 °С.

В Карпатах на высокогорье в субботу ясно от -5 °С ночью до +5 °С днем, в воскресенье дождь со снегом, в начале недели ночная температура понизится до -6 °С, дневная +3…+4 °С

На юге Украины в выходные дневная температура воздуха +11…+12 °С, в понедельник пасмурно, пройдут дожди и температура понизится до +7…+9 °С. В Николаевской и Одесской области 28 марта усиление юго-западного ветра до 8 м/сек.

В Одессе дождь начнется еще в воскресенье вечером и продолжится в понедельник. Непогода будет чередоваться с прояснениями. Температура ночью +2…+5 °С, днем +9…+12 °С, температура воды в море +4 °С.

В восточных областях страны дожди пройдут в начале недели, 29 марта, и будут сопровождаться незначительным снижением температуры воздуха до +7 °С. В выходные будет сухо, температура +8…+11 °С, только в Харьковской области в субботу может пройти дождь. В воскресенье небольшая облачность, ветер слабый переменных направлений, давление 750 мм рт.ст.

На западе Украины в субботу в Черновицкой и Львовской области ясная погода, в остальных областях – облачно с прояснениями, ночная температура +1…+2 °С, дневная +11…+15 °С. В воскресенье погода резко изменится, пройдут дожди на всей территории западного региона, днем температура снизится до +7 °С, в Закарпатье до +11 °С. К понедельнику дождь должен прекратиться, температура ночью будет 0…+2 °С, днем +7…+10 °С.

В северном регионе в субботу без осадков, облачно с прояснениями, ночная температура +1…+3 °С, дневная +9…+11 °С. По прогнозу Синоптика в воскресенье пройдут дожди, температура воздуха снизится до +6…+9 °С.

Начало рабочей недели преимущественно без осадков, облачно с прояснениями, температура +4…+9 °С, давление 745-755 мм рт.ст.

В центральных областях выходные ожидаются без осадков, в воскресенье потеплеет до +12 °С, а в понедельник температура снова понизится до +6 °С и пройдут дожди.

В столице погода в субботу будет облачной с прояснениями. В воскресенье во второй половине дня начнется дождь, который будет идти с небольшими перерывами до утра понедельника. Ночная температура 27-29 марта в Киеве +4…+5 °С, дневная +9…+11 °С.