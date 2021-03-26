Посол Корнийчук готов содействовать организации road show бизнеса Ивано-Франковска в Израиле

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук пригласил городские власти и бизнес Ивано-Франковска присоединиться к экономическим мероприятиям Посольства и выразил готовность содействовать организации соответствующего road show. Об этом было заявлено в ходе онлайн встречи главы диппредставительства с мэром города Русланом Марцинкивым, сообщает Посольство на своей странице в соцсети Facebook.

«Были обсуждены состояние и перспективы сотрудничества Ивано-Франковска с Израилем в различных сферах. В частности, мэр презентовал экономический и инвестиционный потенциал города в туристической, промышленной, перерабатывающей, энергетической и сельскохозяйственной отраслях и выразил заинтересованность в реализации двусторонних проектов по модернизации системы муниципального управления», - говорится в сообщении.

Посол Корнийчук отметил готовность оказать содействие в организации road show регионального бизнеса в Израиле.

«Он также пригласил городские власти и бизнес приобщиться к двусторонним мероприятиям экономической направленности, проводимых Посольством в этом году», - отмечает Посольство.

Собеседники обсудили вопросы сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.

«Мэр рассказал о заинтересованности города в восстановлении и благоустройстве объектов еврейского наследия в Киеве. Стороны договорились также проработать возможность установления побратимских отношений между Ивано-Франковском и одним из израильских городов», - говорится в сообщении.