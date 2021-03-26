В Харькове возле больницы найдено тело младенца, полиция начала расследование

В Харькове в пятницу днем в парке вблизи больницы №17 найдено тело младенца.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, об этом оператору "102" сообщил мужчина, увидевший тело, присыпанное листьями, когда шел через парк.

"Во время осмотра места происшествия эксперты пришли к предварительным выводам, что это тело младенца. В связи с тем, что смерть ребенка, вероятно, наступила несколько месяцев назад, определить ее причины по наружному осмотру невозможно", - говорится в сообщении.

Тело было обнаружено в 50 м. от здания больницы, где есть гинекологическое отделение. Сейчас полицейские опрашивают персонал медучреждения, проверяют документацию и учеты рожениц.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины.