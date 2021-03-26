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15:27 26.03.2021

Авторизация в приложении "Дия" скоро будет возможна приложив ID-карточку к смартфону - Минцифры

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Авторизация в приложении "Дия" скоро будет возможна приложив ID-карточку к смартфону - Минцифры

Авторизация в приложении "Дия" скоро будет возможна приложив ID-карточку к смартфону - Минцифры

Киев. 26 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Министерство цифровой трансформации Украины это весной запустит в мобильном приложении "Дия" новую функцию – авторизация при прикладывая ID-карточки к смартфону.

Как сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, функция будет доступна после Diia Summit.

"Министр цифровой трансформации Михаил Федоров получил свою первую ID-карту и сразу протестировал новую функцию в "Дии" - авторизацию по NFC. Это революционная функция, которой нет еще в мире", - рассказали в Минцифры.

Министерство отмечает, что благодаря новой функции, те лица, у кого уже есть ID-карта, но нет 18 лет, или их банк не подключен к системе Bank ID НБУ, получат документы и услуги в "Дии".

Кроме того, с помощью технологии PhotoID можно будет пройти переавторизацию, которую требует "Дия" время от времени.

Diia.Summit в 2021 году запланировано провести в апреле.

Теги: #минцифры #дия #id_карточки
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