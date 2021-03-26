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14:51 26.03.2021

СБУ блокировала вывоз янтаря: изъято более тонны камней и 170 кг ювелирных изделий

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СБУ блокировала вывоз янтаря: изъято более тонны камней и 170 кг ювелирных изделий

Служба безопасности Украины блокировала контрабандную схему вывоза за рубеж янтаря, в ходе обысков было изъято 1,3 тыс. кг камней и 170 кг ювелирных изделий.

Как сообщает пресс-центр СБУ, документирование противоправной деятельности группы правоохранители начали в сентябре прошлого года.

"Для нелегального вывоза обработанной продукции за рубеж дельцы использовали "маршруты" через аэропорты "Борисполь" и "Львов", а также сервисы международной почты по поддельным товарно-сопроводительным документам. Установлено, что незаконный бизнес организовал гражданин одной из стран Южного Кавказа. К нему он привлек, в частности, 7-х жителей Ровенской области, которые скупали у местных старателей нелегально добытый янтарь, - говорится в сообщении.

Также из части приобретенной продукции дельцы изготавливали ювелирные украшения на заказ иностранных клиентов. Для обработки камням они использовали производственные мощности одного из частных предприятий в области.

Во время обысков по месту жительства и в производственных помещениях участников противоправной деятельности в целом было выявлено: почти 1300 кг янтаря различных фракций; более 170 кг готовых изделий; технологическое оборудование для обработки янтаря; компьютерная техника и черновая бухгалтерия с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ч.2 ст.240-1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины наложен арест на изъятое имущество.

Решается вопрос о сообщение подозрений участникам группировки.

Теги: #янтарь #контрабанда
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