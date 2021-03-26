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14:39 26.03.2021

В Тернополе планируют усилить карантинные ограничения

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В Тернополе планируют усилить карантинные ограничения

Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом принял решение об усилении карантинных ограничений на территории города, заявил мэр Тернополя Сергей Надал в ходе заседания штаба.

По словам Надала, заведения общественного питания в Тернополе теперь должны закрываться не позднее 22 часов, а правоохранители должны будут усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений такими заведениями.

Кроме того, учеников 5-11 классов рекомендовано перевести на дистанционное обучение, при этом ученики 1-4 классов могут посещать учебные заведения.

"Работу детских садиков, внешкольных учебных заведений, дошкольных учебных заведений продолжать в том же режиме, который был до настоящего времени, то есть в обычном режиме. В случае возникновения заболевания, руководители садиков имеют право принимать решение о прекращении работы той или иной группы, в которой были обнаружены заболевшие дети, работники или воспитатели", - подчеркнул Надал.

Водители такси и их пассажиры должны быть в маске, а в одном легковом автомобиле может находиться не более 3 пассажиров. Каждый автомобиль необходимо будет дезинфицировать каждый день.

Всем организациям, предоставляющим услуги населению, в частности, банкам и предприятиям, занимающимся электро-, газо- или водоснабжением, рекомендовано осуществлять прием граждан только с использованием защитного стекла и защитных масок.

Также тернопольский мэр упомянул о необходимости для заведений и организаций распланировать свой график работы таким образом, чтобы избежать массового скопления людей.

 

Теги: #карантин #тернополь
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