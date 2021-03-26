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14:34 26.03.2021

Украина и Румыния восстановили совместные патрулирования границы на Дунае

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Украина и Румыния восстановили совместные патрулирования границы на Дунае

Пограничники Измаильского отряда восстановили совместные патрулирования государственной границы на реке Дунай с подразделениями береговой охраны Констанца пограничной полиции Румынии, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"В течение этой недели патрулирования состоялись на участках отделов пограничной службы "Рени" и "Вилково". Совместные мероприятия прошли на украинских пограничных катерах с соблюдением карантинных правил. По результатам службы нарушений законодательства не выявлено", - указывается в сообщении на сайте Госпогранслужбы в пятницу.

В ведомстве напомнили, что практика совместных патрулирований введена с октября 2017 года в рамках соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Румынии о совместном патрулировании украинско-румынской государственной границы и протокола пограничных ведомств обоих государств, однако из-за пандемии была приостановлена.

"Эти патрулирования позволяют более эффективно противодействовать организованной преступной деятельности, оперативно реагировать на попытки нарушителями незаконно пересечь границу и переправлять контрабандные товары. Кроме того, они позволяют экономить кадровые, транспортные, технические, топливные ресурсы и тому подобное. Также благодаря таким мероприятиям проводится обмен опытом в сфере обеспечения охраны государственной границы", - пояснили в Госпогранслужбе.

Теги: #патрулирование #дунай
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