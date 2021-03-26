В Одесской области раскрыли контрабандистов, перевозивших крупную партию сигарет

Следователи Государственного бюро разоблачили схему незаконного ввоза на территорию Украины крупной партии подакцизных товаров на более чем 15 млн грн, сообщает пресс-служба ГБР в пятницу.

"24 марта на территорию Черноморского рыбного порта Одесской области в контейнере из Объединенных Арабских Эмиратов под видом бумажных салфеток ввезено 544 ящика с сигаретами. По поручению следователей ГБР, во взаимодействии с другими правоохранительными органами, данная партия изъята в ходе таможенного досмотра", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что ориентировочная розничная стоимость обнаруженного товара составляет более 15 млн грн. Действиям таможенников и грузополучателю будет дана правовая оценка в ходе дальнейшего досудебного расследования.

"Признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), усматриваются также в действиях представителей главного Управления государственной налоговой службы в Одесской области, главного управления государственной фискальной службы в Одесской области и Одесской таможни", - подчеркивают в ГБР.