"Услышь меня": "Социальное единство" и Минсоцполитики запустили проект для помощи 2 млн украинцев с нарушениями слуха

Пилотный проект "Услышь меня", реализуемый совместно общественной организацией "Общественное движение "Социальное единство" и Министерством социальной политики, призван обеспечить комфортные условия при коммуникации с органами власти для украинцев с нарушениями слуха. Об этом во время презентации проекта сообщили представители "Социального единства".

Команда "Общественного движения "Социальное единство" продемонстрировала, как будут работать новые сервисы для людей с нарушением слуха, которые вводят на сайте Минсоцполитикив рамках проекта.

По словам председателя "Общественного движения "Социальное единство" Евгения Охрименко, до сих пор люди с проблемами слуха не имели возможности оформлять обращения в госучреждения, обращаться за информацией о льготах, коммуницировать с государственными органами в режиме онлайн. Проект "Услышь меня" направлен на решение этой проблемы.

"На сайт Министерства был установлен специальный виджет, благодаря которому каждый человек с нарушениями слуха с помощью переводчика жестового языка может обратиться и получить необходимую информацию", - рассказал Евгений Охрименко.

Основатель компании "Технологии для людей" Виталий Потапчук, который сам является слабослышащим, продемонстрировал участникам презентации, как будет работать установленное на сайте программное обеспечение, его компанией.

"Все очень просто. На главной странице министерства создан раздел "Услышь меня". После несложной процедуры верификации и ввода кода, показанного жестовым языком - человек будет автоматически соединен с переводчиком жестового языка, который предоставит консультацию в режиме онлайн", - сообщил он.

Как рассказал Евгений Охрименко, это - не единственный сервис, который получат люди с проблемами слуха в рамках проекта "Услышь меня". Если поставленный вопрос потребует более развернутого ответа – будут готовить не только письменный ответ, но и видео-письмо с переводом на жестовом языке.

Также на сайте министерства будет внедрен раздел с видео-разъяснениями, где люди с нарушением слуха смогут просматривать актуальную информацию по таким вопросам как, например, порядок назначения субсидии и др.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, внедрение таких сервисов на сайте Минсоцполитики - лишь первый шаг. В дальнейшем они будут распространяться и на другие органы власти.

"Мы предоставим рекомендации, как распространить новый опыт коммуникаций на другие государственные учреждения, органы социальной защиты населения. Наша задача - обеспечить, чтобы каждый человек был услышан и имел все возможности для активного участия в общественной жизни и собственной реализации", - подчеркнула она.

В свою очередь, первая леди Елена Зеленская отметила, что была приятно поражена этим проектом, а главное тем, что он не ограничился формальным обеспечением сервисов, а разработан с четким пониманием того, что действительно нужно людям с нарушениями слуха, которых в Украине около двух миллионов.

"Я очень довольна, что работает основной принцип работы над сервисами для людей с инвалидностью: не делайте для нас без нас. Это - замечательно!", - подчеркнула она.

Елена Зеленская также заинтересовалась наработками "Социального единства", как создать безбарьерную среду в Украине, удобные условия для людей с нарушением слуха и зрения при использовании общественного транспорта, обращения к экстренным службам и многое другое.

Кроме того, Марина Лазебная рассказала, что в течение нескольких месяцев планируется ввести еще один совместный проект "Социального единства" и Минсоцполитики - платформу "Свободно". Благодаря сервису люди с нарушением слуха смогут повышать квалификацию и находить работу.