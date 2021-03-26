ВАКС избрал экс-замглавы правления ПриватБанка Шмальченко меру пресечения в виде 50,129 млн грн залога

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) на заседании 26 марта применил к бывшей заместительнице главы ПриватБанка Людмиле Шмальченко меру пресечения в виде залога в размере 50,129 грн за растрату 8,2 млрд грн, сообщила судья ВАКС Вера Михайленко в ходе трансляции суда.

Согласно решению суда, оглашенному Михайленко в ходе трансляции заседания в пятницу, Шмальченко также обязали воздерживаться от общения с экс-главой правления ПриватБанка Александром Дубилетом, бывшим первым замглавы правления Владимиром Яценко и экс-начальницей департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПриватБанка Надеждов Конопкиной.

Кроме того, суд обязал Шмальченко сдать загранпаспорта.

Как сообщалось, ВАКС на заседании 25 марта применил к бывшей начальнице департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПриватБанка Надежде Конопкиной меру пресечения в виде залога в размере 2,74 млн грн за растрату 8,2 млрд грн.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации ПриватБанка и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2021 года по размеру общих активов ПриватБанк занимал 1-е место (568,244 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.