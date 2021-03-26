События

13:14 26.03.2021

ВАКС избрал экс-замглавы правления ПриватБанка Шмальченко меру пресечения в виде 50,129 млн грн залога

1 мин читать
ВАКС избрал экс-замглавы правления ПриватБанка Шмальченко меру пресечения в виде 50,129 млн грн залога

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) на заседании 26 марта применил к бывшей заместительнице главы ПриватБанка Людмиле Шмальченко меру пресечения в виде залога в размере 50,129 грн за растрату 8,2 млрд грн, сообщила судья ВАКС Вера Михайленко в ходе трансляции суда.

Согласно решению суда, оглашенному Михайленко в ходе трансляции заседания в пятницу, Шмальченко также обязали воздерживаться от общения с экс-главой правления ПриватБанка Александром Дубилетом, бывшим первым замглавы правления Владимиром Яценко и экс-начальницей департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПриватБанка Надеждов Конопкиной.

Кроме того, суд обязал Шмальченко сдать загранпаспорта.

Как сообщалось, ВАКС на заседании 25 марта применил к бывшей начальнице департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПриватБанка Надежде Конопкиной меру пресечения в виде залога в размере 2,74 млн грн за растрату 8,2 млрд грн.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации ПриватБанка и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2021 года по размеру общих активов ПриватБанк занимал 1-е место (568,244 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.

Теги: #приватбанк #вакс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:35 25.03.2021
ВАКС избрал экс-начальнице департамента ПриватБанка Конопкиной меру пресечения в виде 2,74 млн грн залога

ВАКС избрал экс-начальнице департамента ПриватБанка Конопкиной меру пресечения в виде 2,74 млн грн залога

11:59 23.03.2021
ПриватБанк будет запрашивать IBAN получателя при пополнении бизнес-карт

ПриватБанк будет запрашивать IBAN получателя при пополнении бизнес-карт

15:04 19.03.2021
НБУ ведет внутреннее расследование сотрудничества с Kroll в деле о выводе из ПриватБанка $5,5 млрд до его национализации – Рожкова

НБУ ведет внутреннее расследование сотрудничества с Kroll в деле о выводе из ПриватБанка $5,5 млрд до его национализации – Рожкова

11:43 19.03.2021
Глава НАПК: угроза признания ВАКС неконституционным очень высока

Глава НАПК: угроза признания ВАКС неконституционным очень высока

11:47 16.03.2021
Коллегия судей заявила о самоотводе от рассмотрения апелляции ПриватБанка на решение суда о запрете избирать главу правления

Коллегия судей заявила о самоотводе от рассмотрения апелляции ПриватБанка на решение суда о запрете избирать главу правления

17:13 15.03.2021
Венедиктова санкционировала 3 новых подозрения бывшим руководителям "Приватбанка"

Венедиктова санкционировала 3 новых подозрения бывшим руководителям "Приватбанка"

16:02 15.03.2021
ВАКС постановил остановить судопроизводство на время розыска главы ОАСК

ВАКС постановил остановить судопроизводство на время розыска главы ОАСК

12:02 12.03.2021
Апелляционный суд оставил без изменения меру пресечения бывшему первому замглавы правления ПриватБанка Яценко

Апелляционный суд оставил без изменения меру пресечения бывшему первому замглавы правления ПриватБанка Яценко

17:22 11.03.2021
ПриватБанк просит суд предоставить банку право участия в заседании по делу о выплате компаниям Суркисов $350 млн

ПриватБанк просит суд предоставить банку право участия в заседании по делу о выплате компаниям Суркисов $350 млн

15:24 11.03.2021
ВАКС отменил постановление детектива о прекращении досудебного расследования по делу бывшего президента Украины

ВАКС отменил постановление детектива о прекращении досудебного расследования по делу бывшего президента Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Семенченко: не собираюсь прятаться от следствия, еду в СБУ получить подозрение и дать пояснения

Кличко: в столичных больницах 4252 пациента с коронавирусом, 2700 из них – в тяжелом состоянии

В Киеве за сутки зафиксировали 1164 случая заражения коронавирусом

Государство обеспечит всех вакциной от COVID-19 для повторной иммунизации – Ляшко

Украина перейдет на летнее время в воскресенье, 28 марта

ПОСЛЕДНЕЕ

Литва возвращает ограничения на передвижения между самоуправлениями страны до 6 апреля

Судоходные компании начинают менять маршруты из-за пробки в Суэцком канале

Польша третий день подряд фиксирует максимумы заболеваемости COVID-19

Кличко обвинил частных перевозчиков в шантаже киевлян и городской власти

Семенченко: не собираюсь прятаться от следствия, еду в СБУ получить подозрение и дать пояснения

Кличко: в столичных больницах 4252 пациента с коронавирусом, 2700 из них – в тяжелом состоянии

Правоохранители разоблачили схему незаконного завладения более 300 млн грн средств "Энергорынка"

В Киеве за сутки зафиксировали 1164 случая заражения коронавирусом

Глава Госпогранслужбы Дейнеко задекларировал 1,6 млн грн доходов за 2020 год

МИД Украины приняло стратегию публичной дипломатии и коммуникационную стратегию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА