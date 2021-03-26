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13:00 26.03.2021

Кличко обвинил частных перевозчиков в шантаже киевлян и городской власти

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Кличко обвинил частных перевозчиков в шантаже киевлян и городской власти

Заявления частных перевозчиков о необходимости повышения тарифа на проезд и их просьбы об остановке столичных маршруток к киевской власти являются шантажом граждан и городской власти, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Относительно намерений перевозчиков повысить тариф на перевозку, то напомню: городские власти последние шесть лет не регулируют установление тарифов на перевозку в частных маршрутках. Частные перевозчики готовят обоснования и предупреждают за семь дней организатора перевозок (департамент транспортной инфраструктуры КГГА) и пассажиров. Обоснованность тарифа проверяют контролирующие органы. В том числе и Антимонопольный комитет", - цитирует Кличко его пресс-служба в пятницу.

Мэр отметил, что намерение Ассоциации перевозчиков обратиться к власти столицы с просьбой официально запретить работу маршруток является "манипуляцией".

"Я уже комментировал и еще раз скажу: это манипуляция! Частные маршрутки - это транспорт частных перевозчиков. Они должны решать, работать им или нет. Я понимаю, что сейчас сложно всему бизнесу. Кризис затронул все его сферы. Но шантажировать людей и городские власти - это неприемлемо! " - подчеркнул Кличко.

Мэр столицы также призвал киевлян не пользоваться общественным транспортом без крайней необходимости, поскольку люди, которым нужно добраться на работу, не могут вовремя туда попасть.

"Дайте возможность доехать на работу тем киевлянам, которые обеспечивают деятельность критически важных сфер города. Потому что получается, что у нас локдаун, закрыты заведения, учреждения, а люди штурмуют транспорт", - подчеркнул мэр.

Он добавил, что сегодня весь общественный коммунальный транспорт работает на своих маршрутах.

Теги: #кличко #перевозчики
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