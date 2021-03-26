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12:41 26.03.2021

Семенченко: не собираюсь прятаться от следствия, еду в СБУ получить подозрение и дать пояснения

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Семенченко: не собираюсь прятаться от следствия, еду в СБУ получить подозрение и дать пояснения

Бывший народный депутат Украины Семен Семенченко заявляет, что едет в СБУ для получения подозрения и дачи пояснений.

"Не собираюсь заворачиваться в пледик, ехать за границу или прятаться от следствия. Сейчас еду в СБУ на Аскольдов (Аскольдов переулок в Киеве – ИФ), чтобы получить подозрение и дать пояснения", - написал Семенченко на своей странице в Фейсбуке.

Он подчеркнул: "Информация о том, что меня арестовали и предъявили подозрение, не соответствует действительности".

Семенченко пообещал проинформировать дополнительно о месте и времени судебного заседания по избранию ему меры пресечения.

Также он категорически опроверг какие-либо обвинения в свой адрес.

"С удивлением узнал, что … я был объявлен СБУ самым страшным террористом… Я всегда действовал в интересах Украины, я отбрасываю все обвинения СБУ", - отметил Семенченко.

Как сообщалось, 24 марта Служба безопасности Украины раскрыла и пресекла деятельность незаконного военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании", деятельность которой была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности.

По данным следствия ГУ СБУ в г. Киев и Киевской области, организаторами деятельности группы были бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и агент Национального антикорруционного бюро Евгений Шевченко.

В Службе безопасности Украины заявляют, что после проведения ряда экспертиз и других следственных действий в рамках расследования дела о создании незаконного вооруженного формирования (НВФ) будут предъявлены новые подозрения.

Поясняя, что именно инкриминируют бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко и агенту Национального антикорруционного бюро Евгению Шевченко, начальник главка рассказал: "Семенченко в 2018 году совместно с Шевченко и при содействии других лиц, которых мы не разглашаем на сегодняшний день, организовали и осуществили регистрацию на территории одного из иностранных государств частной военной компании", - сказал Головаш.

Он уточнил, что СБУ инкриминирует Семенченко "не факт создания и регистрации ЧВК на территории иностранного государства, а тот факт, что он создал на территории Украины с 2018 года, возглавлял, обеспечивал снаряжением вместе Шевченко незаконное воинское формирование (НВФ)".

Теги: #семенченко #сбу
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