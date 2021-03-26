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12:37 26.03.2021

Кличко: в столичных больницах 4252 пациента с коронавирусом, 2700 из них – в тяжелом состоянии

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Кличко: в столичных больницах 4252 пациента с коронавирусом, 2700 из них – в тяжелом состоянии

По состоянию на пятницу, 26 марта, в киевских больницах лечатся 4 252 пациента с коронавирусом, из которых 2700 человек находятся в тяжелом состоянии, заявил мэр Киева Виталий Кличко во время пресс-брифинга.

"Сегодня в больницах города - наибольшее количество заболевших с начала пандемии. Усложнилось и течение болезни. У нас все больше больных, находящихся в тяжелом состоянии, нуждающихся в кислородной поддержке. Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 4 252 больных коронавирусом. Из них 41 ребенок. 2700 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 3488 человек, на аппаратах ИВЛ - 60 больных", - цитирует Кличко его пресс-служба.

Мэр уточнил, что сейчас заполненность коек в коммунальных медучреждениях Киева составляет почти 77 процентов.

Вместе с тем, по словам мэра, столица на прошлой неделе превысила эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ - на 22 процента.

"Это тоже влияет на заполняемость городских больниц. Ведь больные гриппом и ОРВИ также требуют внимания и помощи врачей", - подчеркнул Кличко.

Он уточнил, что в больницах, принимающих больных коронавирусом пациентов, в целом есть 573 аппарата искусственной вентиляции легких и 1254 концентратора кислорода.

"Сегодня столица подготовила уже почти 6 тысяч коек для приема больных коронавирусом в коммунальных медучреждениях. В больницах, принимающих больных коронавирусом, в целом есть 573 аппарата искусственной вентиляции легких, 1254 концентратора кислорода. Почти 4 тысячи коек оборудованы подачей кислорода", - сообщил киевский мэр.

При этом он уточнил, что, с текущей динамикой заболеваемости, и этого ресурса "уже скоро будет недостаточно".

Теги: #киев #коронавирус
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