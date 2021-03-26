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12:34 26.03.2021

Правоохранители разоблачили схему незаконного завладения более 300 млн грн средств "Энергорынка"

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Правоохранители разоблачили схему незаконного завладения более 300 млн грн средств "Энергорынка"

Правоохранители разоблачили схему незаконного завладения государственными средствами ГП "Энергорынок" путем реализации частным предприятием электроэнергии по завышенной стоимости на сумму более 300 млн грн, сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

"Установлено, что должностные лица общества с ограниченной ответственностью по изготовлению солнечной электроэнергии обратились к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики, с просьбой увеличить мощность выработки солнечной электроэнергии, в связи с введением в эксплуатацию пускового комплекса. Хотя в то время работа комплекса не была запущена. Так, на основании фиктивных документов частная компания получила разрешение на увеличение мощности солнечной электростанции и утвержденный "зеленый" тариф почти на год раньше фактического сведения станции", - говорится в сообщении.

Правоохранители также установили, что предприятие осуществило фиктивную закупку оборудования, которое дает возможности для запуска станции.

Кроме того, согласно акту "дешифровки местности" на период подачи документов в Государственную комиссию комплекс солнечной электростанции находился на стадии строительства, поэтому соответствующий коэффициент "зеленого" тарифа не мог быть применен.

Согласно заключению судебно-экономической экспертизы установлено, что ГП "Энергорынок" в течение четырех лет безосновательно платило частному предприятию средства за реализованную электроэнергию.

Так, 25 марта, на территории Киева и Запорожской области полицейские провели ряд обысков, во время которых изъята документация по реализации электроэнергии по завышенной стоимости.

Досудебное расследование проводится по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #схема #энергорынок
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