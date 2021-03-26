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12:23 26.03.2021

В Киеве за сутки зафиксировали 1164 случая заражения коронавирусом

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В Киеве за сутки зафиксировали 1164 случая заражения коронавирусом

В Киеве за минувшие сутки, 25 марта, обнаружили 1164 случая заражения коронавирусом, от осложнений COVID-19 умерли 37 жителей столицы, заявил мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

"Ситуация с заболеваемостью, к сожалению, не улучшается и остается сложной. Количество больных коронавирусом в Киеве не уменьшается. 1 164 инфицированных обнаружили в городе за прошедшие сутки. Умерли 37 человек - 19 женщин и 18 мужчин. Всего за период пандемии в столице 3 235 летальных исходов от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 157 767 ", - цитирует Кличко его пресс-служба в пятницу.

Отмечается, что среди за заболевших за последние сутки 650 женщин в возрасте от 18 до 96 лет и 28 девочек от одного до 17 лет, а также 461 мужчина в возрасте от 19 до 92 лет и 25 мальчиков от восьми месяцев до 17 лет. Заболели, в частности, 15 медиков.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 250, в Днепровском - 205, и в Деснянском районе - 202 случая", - уточнил Кличко.

Он подчеркнул, что в столичные больницы за прошедшие сутки госпитализировали 112 пациентов, а также - 675 больных - с подозрением на коронавирус и пневмониями. То есть, всего в стационары медучреждений за сутки попали 787 человек.

Выздоровел за сутки 431 житель столицы. Всего коронавирус преодолели уже 104 153 киевлян.

Теги: #киев #коронавирус
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