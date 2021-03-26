Глава Госпогранслужбы Дейнеко задекларировал 1,6 млн грн доходов за 2020 год

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко указал 1 млн 594 тыс. 604 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2020 год.

В частности, выплаты военнослужащим составили 1 563 639 грн, социальная помощь – 8 690 грн, и банковские проценты – 22 275 грн, а его жена за прошлый год задекларировала 141 348 грн доходов.

Также он указал в декларации 454 589 грн на банковских счетах, 150 тыс. грн, $25 тыс. и 3 тыс. евро наливными средствами, а жена и сын – 50 868 грн на банковских счетах, а также 50 тыс. грн и $15 тыс. наличными.

Дейнеко с семьей пользуются квартирой (91,6 кв. м) в Киеве, а его сын владеет квартирой (31 кв. м) в Умани Черкасской области.

Также в собственности с женой у главы Госпогранслужбы есть автомобиль Nissan X-Trail 2017 года выпуска.

Как сообщалось, Дейнеко задекларировал 1,8 млн грн доходов за 2019 год.