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12:16 26.03.2021

МИД Украины приняло стратегию публичной дипломатии и коммуникационную стратегию

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МИД Украины приняло стратегию публичной дипломатии и коммуникационную стратегию

Министерство иностранных дел приняло стратегию публичной дипломатии и коммуникационную стратегию, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"На этой неделе на заседании коллегии мы взяли новый вес, рекордный для Украины, как государства, потому что была принята стратегия публичной дипломатии. Это основательный документ, который впервые в истории Украины появляется в нашем государстве. Он был подготовлен в процессе консультаций и взаимодействия со всеми ключевыми стейкхолдерами, не только среди государственных органов, но и экспертной среды, гражданского общества", - сказал глава МИД Украины на онлайн-брифинге в пятницу.

Кулеба указал, что стратегия публичной дипломатии принята на 5 лет, и на ее основе МИД будет развивать позитивный имидж Украины за границей и общаться с партнерами.

Кроме того, он добавил, что определены 7 направлений публичной дипломатии, в частности, культурная, экспертная, экономическая, кулинарная, цифровая, научно-образовательная и спортивная дипломатия.

Также четко определены 5 принципов, по которым будет функционировать публичная дипломатия, а именно проектный менеджмент, инновационность, уважение к культурному разнообразию, человекоцентричность, ответственность.

"В основе нашей стратегии остается национальный бренд Ukraine Now. Мы считаем, что постоянство и развитие этого бренда очень важно, не надо прыгать со стороны в сторону, придумывать постоянно новый бренд для страны, надо развивать и укреплять то, что есть", - указал Кулеба.

Министр также сообщил о принятии коммуникационной стратегии МИД Украины.

"Она создает слаженную, четкую и действенную систему внешней и внутренней коммуникации министерства для достижения стратегических целей МИД. Стратегия закладывает фундаментальные принципы деятельности, отображает ценности МИД, миссию и визию нашего функционирования. Стратегия отвечает на вызовы, которые диктует новая реальность пандемии и будущего мира после ее завершения", - пояснил Кулеба.

По его словам, впервые МИД четко формулирует, что предпочтение в коммуникации должно предоставляться цифровым и дистанционным решениям, формирует устойчивые процедуры планирования, реализации и оценки эффективности коммуникаций, которые должны быть гибкими и в то же время не отходить от основ внешней политики Украины, и четко формулирует алгоритмы действий работников дипломатической службы в той или иной коммуникационной ситуации, определяя правила их поведения.

Теги: #стратегия #мид
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