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11:59 26.03.2021

СБУ предотвратила незаконный экспорт украинских агрегатов для кораблей в РФ

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СБУ предотвратила незаконный экспорт украинских агрегатов для кораблей в РФ

Контрразведка Службы безопасности Украины предупредила незаконный экспорт украинских товаров военного назначения в РФ, агрегаты для военно-морского флота РФ пытались вывезти под видом гражданской продукции.

Как сообщает пресс-центр СБУ, установлено, что конечным потребителем украинских агрегатов были предприятия военно-промышленного комплекса РФ, которые выполняли оборонные заказы в интересах военно-морского флота РФ.

"При этом указанные товары поставлялись конечному заказчику как продукция производства российского предприятия в рамках реализации государственной программы РФ по импортозамещению. Товар был задержан на таможенном посту "Запорожье". Экспортировать его хотели на основании документов, содержащих недостоверные сведения о его происхождении и конечной сферы использования", - сказано в сообщении.

В настоящее время в рамках уголовного производства, зарегистрированного по ст.333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Теги: #рф #сбу #агрегат
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