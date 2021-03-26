События

11:52 26.03.2021

В Украине ожидается незначительное потепление, без осадков

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В Украине ожидается незначительное потепление, без осадков

В ближайшие сутки сухую и теплую погоду в Украине будет определять поле повышенного давления.

Как сообщает Укргидрометцентр, в субботу, 27 марта, в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 9-14° тепла; в Карпатах ночью 4-9° мороза, днем 1-6° тепла.

В Киеве в субботу без осадков, температура ночью 0-2° тепла, днем 10-12° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 27 марта самая высокая температура днем (+19,6°) была в 1992 году, самая низкая ночью (-11,5°) в 1899 году.

Ночью в воскресенье, 28 марта, в западных областях, днем в Украине, кроме юго-восточной части, дождь (в Карпатах мокрый снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-5 тепла, днем 7-12° тепла, в южных областях местами до 15°; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

В Киеве в воскресенье ночью без осадков, днем дождь. Ветер юго западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем около 10°.

Теги: #погода #прогноз
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