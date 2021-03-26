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11:39 26.03.2021

Медики Германии вакцинировали от коронавируса 10% населения страны

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Медики Германии вакцинировали от коронавируса 10% населения страны

В Германии прививки от коронавируса сделаны 10% населения, сообщил глава Минздрава Йенс Шпан.

"Десять процентов немцев привиты", - заявил Шпан журналистам в Берлине в пятницу.

По его словам, для этого потребовалось 12 млн доз вакцины.

По данным Института имени Роберта Коха, отслеживающего ситуацию с COVID-19 в ФРГ, в стране за минувшие сутки зафиксировали около 21,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев коронавируса за время пандемии в Германии превысило 2,73 млн, количество летальных исходов с начала вспышки COVID-19 достигло 75,6 тыс.

Власти Германии объявили о возвращении режима изоляции на три недели из-за резкого роста заболеваемости COVID-19. Это вызвало возмущение у многих немцев, особенно решение закрыть все магазины на время пасхальных праздников. Позже канцлер ФРГ Ангела Меркель отменила меры по ужесточению карантина именно на пасхальные праздники, немцев призывают просто провести их дома.

Теги: #вакцинация #германия
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