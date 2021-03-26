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11:32 26.03.2021

МИД вводит титул почетного амбассадора Украины

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МИД вводит титул почетного амбассадора Украины

Министерство иностранных дел Украины вводит титул почетного амбассадора Украины, которым будут отмечать людей, чьи усилия помогают популяризировать Украину и все украинское в мире, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Впервые с момента обретения независимости Украины и создания дипломатии современного независимого Украинского государства МИД вводит титул почетного амбассадора Украины. Этот титул будет предоставляться адвокатам и промоутерам Украины в мире. То есть мы будем награждать, и этим будем отмечать и мотивировать людей, которые наиболее активным образом продвигают и защищают интересы Украины в мире, не принадлежа при этом к системе государственных органов Украины или других стран", - сказал министр на онлайн-брифинге в пятницу.

Он заверил, что таким образом будут отмечать действительно особенных людей, "тех, чье горячее сердце и настойчивые усилия помогают популяризировать Украину и все украинское".

"По сути, почетный амбассадор Украины - это будет наивысшее отличие в сфере публичной дипломатии Украины. Я убежден, что каждый, кто ее получит, будет гордиться тем, что он имеет такое отличие от Украины", - добавил Кулеба.

Министр указал, что отличие будет предоставляться физическим и юридическим лицам, украинским и иностранным гражданам, которые способствуют продвижению Украины в мире и укреплению ее позитивного имиджа.

По его словам, кроме МИД, посольств и консульств Украины за границей, номинировать кандидатов на получение этого титула смогут также организации заграничных украинцев и любая неправительственная общественная организация, которая имеет экспертизу в сфере международных отношений.

Теги: #титул #амбассадор #мид
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