Артур Палатный возглавил исполком партии УДАР Виталия Кличка

Исполнительный комитет партии УДАР возглавил Артур Палатный, сообщил глава партии Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"Друзья! Хочу сообщить о положительных изменениях в "УДАРе": исполком партии возглавил наш многолетний соратник, один из лидеров партии, Артур Палатный. Человек, который в "УДАРе" с момента создания. Артур Палатный является профессионалом и опытным управленцем", – написал Кличко.

Он отметил, что с назначением Палатного начинается новый этап в развитии партии УДАР.

"Наша цель сегодня – вернуть веру украинцам в то, что успешное украинское государство возможно. Ведь каждый из нас хочет видеть Украину сильной и богатой европейской страной. Страной, где главенствуют закон и справедливость", – заявил Кличко.

Глава УДАР напомнил, что вместе с Артуром Палатным многое было сделано для партии и страны.

"Мы вместе прошли избрание и работу в парламенте, Майдан, боролись за европейский выбор Украины. Мы инициировали немало важных законопроектов и сделали все для того, чтобы депутаты голосовали лично – чтобы исключить политическую коррупцию в парламенте и местных советах", – подчеркнул Кличко.

Артур Палатный – народный депутат VII-VIII созывов Верховной Рады, занимал должность председателя Комитета ВР по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма, до этого возглавлял фракцию УДАР в Киевском областном совете. В данный момент является вице-президентом Федерации бокса Киева.

Источник: https://t.me/vitaliy_klitschko/933